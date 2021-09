Rubano anche le altalene per i bambini, furto nel parco giochi di piazza Russello

Gela. Un’altalena sparita e un’altra danneggiata, è questo il bilancio di un raid furtivo al parco giochi di Piazza Russello a Cantina Sociale. Un gesto che ha scatenato l’indignazione dei residenti che si autotasseranno per acquistare una nuova altalena per i tanti bimbi che frequentano il parco dove però, secondo il comitato, mancherebbero i controlli adeguati. Controlli che i rappresentanti di quartiere avrebbero più volte chiesto all’amministrazione comunale. Non c’è pace per il parco giochi di piazza Russello, inaugurato appena sei mesi fa a Cantina Sociale è subito diventato meta di tante famiglie con bambini che nei mesi estivi soprattutto lo hanno affollato quotidianamente. Due giorni fa un episodio che ha fatto andare su tutte le furie i residenti, una delle altalene per i più piccoli è stata rubata, assieme ad alcuni pezzi del tappeto di gomma protettivo, mentre l’altra è stata parzialmente smontata.