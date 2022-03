Rubò gli assegni ad un amico che lo ospitava, gelese assolto per una delle accuse

Monza. Per uno dei capi di imputazione, come chiesto dalla difesa, è già stata pronunciata l’assoluzione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L’eccezione, avanzata dall’avvocato Angelo Cafà, riguarda un quarantenne gelese, che quattro anni fa, ospite di un amico in un’abitazione di Paderno Dugnano, si impossessò di tre assegni e apponendo una firma falsa li incassò, per somme superiori ai duemila euro. L’imputato, finito davanti al giudice del tribunale di Monza, deve rispondere però di un altro capo di imputazione e lo farà proprio in dibattimento.