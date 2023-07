Runza-Romano al top in Italia, vincono i campionati nazionali di danza sportiva

Gela. Dodici atleti della LionsDance e dell’ASD Batucada di Gela hanno partecipato ai Campionati Italiani di Danza Sportiva che si sono svolti a Rimini dal 7 al 16 luglio scorso con la presenza di oltre 30.000 atleti provenienti da tutta Italia.

I ballerini gelesi hanno ottenuto ben 2 titoli nazionali, un bronzo e degli ottimi piazzamenti nelle danze Latin Style. Tra questi risultati spicca la performance della coppia formata dai maestri Antonino Runza e Serena Romano che si laureano campioni nazionali nella categoria35/44 professional latin. Stesso discorso per l’armerino Aguglia Yari e Miriam Moscato che conquistano l’oro nella categoria 19/34 B2 latino americano. Il bronzo lo porta a casa la coppia composta dal modicano Michael Macauda e dalla gelese Carlotta Alabiso, distinguendosi sempre nel latino americano, gareggiando con altre 32 coppie. Conquistano una finale nella 16/18 classe B3 latino americano, i due ballerini Gioele Gerbino ed Arianna Rinaldo, sesto posto per loro su 27 coppie partecipanti alla competizione. Semifinaleper Giulia Federico, che chiude la sua partecipazione con il 9° posto su 300iscritti nella disciplina assolo latin 10/12 classe C.



Semifinale anche per MariaVittoria Di Bartolo che si classifica al 7 posto su 58 iscritti nella disciplina assolo latin 8/9 classe C . Per la coppia formata da Gabriele Corfù e Zenaide Bonvissuto 11 posto su 56 coppie partecipanti nella 16/18classe A latino americano che vale passaggio categoria superiore.