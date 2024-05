Rush finale per le amministrative, tra gli assessori Pizzardi verso il sostegno a Di Stefano

Gela. Le battute finali della campagna elettorale per le amministrative stanno concentrando tutte le risorse delle coalizioni in corsa, che puntano ad avere il maggior consenso possibile in una sfida che pare decisamente incerta. Nella gran parte dei casi, sono arrivati appoggi diretti o indiretti, sia di espressioni della politica attiva sia di pezzi dell’amministrazione. Uno degli ultimi sostegni da ufficializzare, conduce direttamente all’attuale assessore Antonio Pizzardi. Entrato come tecnico nell’ultima giunta Greco, gli sono state affidate deleghe importanti, dalla sanità e fino al patrimonio. Sembra abbia deciso di sostenere la candidatura di Terenziano Di Stefano, che corre per la successione a Greco nella coalizione delle sette liste. L’assessore non si è ancora espresso ufficialmente, ma tutto porta ad un sostegno all’ex vicesindaco. Pizzardi, pure in questa fase di piena campagna elettorale, ha cercato di portare avanti il proprio mandato, anzitutto sotto i profili di maggior rilievo, chiedendo con insistenza ad Asp di rispettare gli impegni assunti (in primis l’avvio della nuova terapia intensiva) e cercando di completare il monitoraggio sui beni immobili di proprietà dell’ente comunale e le verifiche sugli affidamenti.