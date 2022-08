Rush finale su atti finanziari, poi Giordano lascia? Incardona: “Non voglio fibrillazioni”

Gela. Prima di tutto gli atti finanziari da far pervenire in consiglio comunale. E’ questa la priorità dell’amministrazione, anche se probabilmente bisognerà attendere, almeno fino a dopo la pausa ferragostana. Gli uffici del settore sono al lavoro. L’ha ripetuto più volte il sindaco Lucio Greco, anche in questi ultimi giorni. L’assessore Danilo Giordano e il dirigente Alberto Depetro stanno coordinando le attività. Anche il parere dei revisori dei conti potrebbe essere da non sottovalutare, nell’ottica del dibattito in aula consiliare. Il consuntivo, il bilancio di previsione e gli atti correlati, inoltre, sembra possano diventare il traguardo finale per l’assessore Giordano. Non è da escludere che il tecnico, scelto dall’Udc, possa lasciare dopo che l’aula varerà gli atti prodotti dal suo settore. Senza più la copertura politica del consigliere Salvatore Incardona, potrebbe delinearsi un cambio di rotta in giunta, sempre che il sindaco lo avalli. I rapporti tra l’avvocato e Giordano sono sempre stati di condivisione delle scelte. Incardona, però, ha ormai preso le distanze dall’Udc. Il consigliere, che intende confermare il suo appoggio a Greco e alla maggioranza, avrebbe chiesto di poter esprimere un proprio assessore, vicino al suo gruppo di riferimento. Incardona, per ora, non si sbilancia.