Sabato da dimenticare, Gela FC al quarto ko di fila, prima sconfitta per il Gela C5

Gela. Le assenze erano pesanti ma la quarta sconfitta consecutiva apre ufficialmente la crisi del Gela FC. Al Centro Sportivo Erg di Siracusa arriva il ko per 4-1, al termine di una partita che la RG ha vinto con merito. Oltre alla sconfitta la grande preoccupazioni per le condizioni dell’attaccante Ferlito, uscito alla mezz’ora dopo uno scontro di gioco. Al momento l’attaccante si trova all’ospedale di Siracusa per essere sottoposto a tutti gli esami diagnostici ed è costantemente monitorato anche dallo staff medico del Gela FC.

Riguardo la gara siracusani in vantaggio dopo 9 minuti con Riela. Il pareggio quasi immediato arriva al 18’ con Ferlito ma l’RG torna avanti con Maieli al 27’. Nella ripresa tris ancora di Riela al 18’ e quarta rete degli aretusei al 29’ con Maieli.

“Più che alla sconfitta rimediata questo pomeriggio a Siracusa in questo momento le nostre attenzioni sono tutte rivolte al nostro giovane giallonero Salvatore Ferlito costretto ad uscire dal campo a causa di un trauma alla testa subìto in uno scontro di gioco – ha scritto in una nota la società – I nostri ragazzi, la dirigenza del Gela FC è interamente concentrata sulle condizioni di salute del guerriero giallonero. A Totò giunga un caloroso abbraccio e gli auguri di una serena guarigione. Siamo tutti lì con te”.