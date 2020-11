Sale allerta Covid in città, 19 positivi, 3 ricoveri e decessi: morto anche niscemese

Gela. I numeri del contagio, come era facile pronosticare, sono ancora in risalita. Diciannove positivi sono stati registrati in città, solo nelle ultime ventiquattro ore. Tra pazienti sono stati ricoverati al “Vittorio Emanuele”. Asp conferma due decessi nel nosocomio, un paziente gelese e una donna di Mazzarino. A Caltanissetta, in malattie infettive al “Sant’Elia”, è stato trasferito un altro paziente di Gela, oltre ad uno di Riesi.