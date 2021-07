Sale ancora il contagio Covid in città, 25 nuovi casi: in totale sono 163 i positivi

Gela. Aumenta ancora il numero dei positivi al Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono venticinque i nuovi casi. In totale, la linea dei contagi sale a 163. I guariti, invece, sono solo quattro. Asp dà notizia anche di un paziente gelese ricoverato, in degenza ordinaria. Tutti i nuovi casi, sono in isolamento domiciliare.