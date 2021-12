Sale ancora il numero dei contagiati da Covid in città, altri 20 casi: sono 134 positivi

Gela. Rimane elevato il numero dei nuovi contagiati da Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, venti nuovi casi, con pazienti in isolamento domiciliare. Sono solo due i guariti. Non ci sono però altri ricoveri. In base ai dati forniti da Asp, la curva totale dei contagiati, in città, arriva a 134 positivi.