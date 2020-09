Sale ancora il numero dei positivi al Covid in città, due nuovi casi: 35 contagi

Gela. Continua a salire il numero di positivi al Covid in città. Nelle ultime ore, come confermato da Asp, due nuovi casi. Sono in totale trentacinque dalla ripresa del contagio. Entrambi si trovano in isolamento domiciliare. Sarebbero contatti diretti di altri pazienti positivi. Un altro positivo, invece, a Caltanissetta.