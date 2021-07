Sale ancora la curva del contagio Covid in città, 49 nuovi positivi: totale a 567

Gela. Quarantanove nuovi casi di Covid in città, nelle ultime ventiquattro ore. Sono i numeri comunicati da Asp per la città. I nuovi contagiati sono in isolamento domiciliare. C’è un altro ricovero, di un positivo che era già in isolamento domiciliare. Il totale dei ricoverati in degenza ordinaria, al “Vittorio Emanuele”, è di sette. Non si registrano guariti e la curva sale ancora a 567 contagiati. Con questa situazione, Asp sembra già intenzionata a chiedere la proroga della zona rossa.