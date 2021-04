Sale ancora la linea del contagio Covid in città, ora 290: 20 nuovi casi e 11 guariti

Gela. Continua inesorabile l’aumento del contagio da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, altri venti positivi, tutti in isolamento domiciliare. La linea complessiva sale a 290. Sono invece undici i guariti. Un paziente positivo al Covid è stato trasferito in rianimazione. Tre sono stati dimessi dalla degenza ordinaria. In base ai dati forniti da Asp, c’è un unico decesso in provincia, di un paziente di San Cataldo.