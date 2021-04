Sale ancora la linea del contagio da Covid in città, è a 112: sei nuovi casi

Gela. Sei nuovi positivi al Covid in città, nelle ultime ventiquattro ore. I pazienti sono in isolamento domiciliare. Si registra un solo guarito. La curva del contagio sale ancora, a 112 positivi. Da Asp comunicano tre decessi, si tratta di pazienti di Caltanissetta, Delia e Milena. Quattro pazienti nisseni sono stati ricoverati in degenza ordinaria e due in rianimazione.