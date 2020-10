Sale il contagio da Covid in città, otto positivi: altrettanti sono guariti

Gela. Otto nuovi casi di Covid sono stati accertati in città nelle ultime ventiquattro ore. Come aveva già anticipato il sindaco Lucio Greco, durante un tavolo tecnico convocato in municipio, i numeri continuano ad essere in aumento. Agli otto positivi, tutti in isolamento domiciliare, si affiancano gli otto guariti gelesi, riscontrati da Asp. Due pazienti, sempre gelesi, sono risultati “virologicamente” guariti e sono stati dimessi dal reparto di malattie infettive del “Sant’Elia” di Caltanissetta.