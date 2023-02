Sale in cattedra il Futsal Gela: 8-2 contro la Città di Adrano

Gela. Il Futsal Gela porta a casa 3 punti fondamentali contro l’Adrano con un risultato di 8-2. I gelesi nelle ultime partite non erano sembrati al 100% della condizione, avendo pareggiato contro l’ultima e avendo vinto, soffrendo troppo, contro la penultima. I biancazzurri invece stupiscono tutti e approfittano del passo falso della Vigor San Cataldo in casa del Montalbano. Il primo tempo inizia meglio per l’Adrano, che segna il primo gol, ma piano piano il Gela sale in cattedra e porta il match all’intervallo sul 5-1.

Il secondo tempo conferma quanto visto nel primo tempo e i gelesi continuano nella goleada facendone altri tre, subendo poi il gol della bandiera degli avversari. A guidare il Gela verso la vittoria tre doppiette, rispettivamente di Di Bartolo, Marchese e del capitano Mirko Caglià. Gelesi ora a +3 sulla Vigor, in attesa della sfida di sabato prossimo contro il Carlentini, quarto in classifica dietro l’Adrano.