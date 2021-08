“Salinitro? Noi coerenti, lui no”, Di Stefano: “Su hub c’è impegno, patto rispettato”

Gela. “Sulla portualità si concentrano tante attenzioni di questa amministrazione comunale”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, due anni fa tra gli ideatori del progetto civico che ispirò la candidatura dell’avvocato Lucio Greco, non condivide per nulla quanto spiegato ieri da un altro “civico”, l’architetto Francesco Salinitro, che invece ritiene piuttosto debole la strategia del sindaco e della sua amministrazione, anzitutto sul futuro della portualità locale. Salinitro, che fa parte del comitato per il gate, ha spiegato che sono in corso interlocuzioni con operatori di strutture nazionali, interessati ad un’infrastruttura locale. “Voglio rassicurare personalmente l’architetto Francesco Salinitro, che anche nella settimana di Ferragosto, resta molto attento alle vicende di Palazzo di Città, e riaccende i riflettori, in realtà mai spenti, sul progetto dell’hub portuale. Sulla questione portuale nulla è lasciato al caso. E’ una vicenda che stiamo continuando a seguire con la massima attenzione. Com’è noto, ci sono state diverse interlocuzioni con i ministeri competenti e la Regione, i tavoli tecnici sono tuttora aperti e si sta lavorando incessantemente per portare a casa un risultato importante, per non dire storico. Per la creazione dell’hub, come ha anche rimarcato, in passato, il primo cittadino, ci sono in gioco questioni geopolitiche e geofisiche molto complesse. L’iter non è semplice come Salinitro vorrebbe far capire e le innumerevoli missioni a Roma e a Palermo del sindaco Greco lo dimostrano. Ogni volta abbiamo messo a posto un nuovo tassello, ma il cammino è lungo e pieno di ostacoli. A noi, in ogni caso, pazienza e perseveranza non sono mai mancati. Non basta fondare un comitato o avviare interlocuzioni con operatori del settore del nord Italia per creare un hub. Occorre una sinergia interistituzionale molto forte ed è quella per la quale ci stiamo spendendo”. Salinitro, come ha più volte osservato, anche nel recente passato, è ritornato a prendere le distanze da un progetto politico, supportato due anni fa, ma che ritiene abbia perso qualsiasi connotazione civica, anche nel programma. Di Stefano, che firmò il patto civico insieme all’architetto, parla invece di una linea politica ancora coerente rispetto alle amministrative di due anni fa e anzi invita Salinitro a fare un passo indietro, tornando a collaborare con l’amministrazione comunale.