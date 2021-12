Salta il gran galà di fine anno al PalaLivatino: “Bisogna tutelare la salute di tutti”

Gela. Ha ringraziato tutti quelli che avevano già aderito, ma il Gran galà di fine anno al PalaLivatino non si farà. Lo ha annunciato l’imprenditore Maurizio Melfa, che per rilanciare un evento privato, che potesse avere risalto per l’intera città, aveva deciso di organizzare la manifestazione di fine anno, nella struttura che la sua azienda gestisce su concessione dell’ex Provincia. L’imprenditore, a seguito dei nuovi provvedimenti governativi per limitare il contagio Covid, anche sui social, ha annunciato che il gran galà salta e verrà recuperato quando le condizioni lo permetteranno. “Un sentito grazie agli artisti”, ha detto Melfa. L’organizzazione aveva puntato su artisti locali.