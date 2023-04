Salta il Pef, opposizione quasi in blocco diserta l’aula: niente numero legale per i pro-Greco

Allo stato, mancano quindi le condizioni per il contratto attuativo e l’avvio del nuovo servizio rifiuti in house mentre la proroga a Tekra scade a fine maggio. Il piano economico finanziario, se arrivasse la sfiducia, dovrà essere preso in carico dal commissario. Dall’aula non arrivano “missive” confortanti per il primo cittadino e per la sua amministrazione.