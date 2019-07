Salta raccolta indifferenziato, senza Tmb a Timpazzo stop ai conferimenti: “Non esponente i rifiuti”

Gela. Per il momento, si ferma la raccolta della frazione indifferenziata. Senza impianto di trattamento meccanico biologico, non sarà possibile stabilizzare i rifiuti in entrata nella discarica Timpazzo. In municipio, hanno attivato i primi accorgimenti. L’amministrazione comunale, si legge in una comunicazione ufficiale, “fa appello al senso civico e responsabile di tutta la cittadinanza a non esporre il rifiuto indifferenziato secondo calendario di raccolta – scrivono dal municipio – stante l’impossibilità di essere raccolto e conferito, non solo presso la discarica di Timpazzo, per come preventivamente accertato dall’Ufficio Ambiente e Decoro

Urbano, ma anche in nessuna altra discarica di Rsu attiva in Sicilia”. Quindi, niente trasferimenti in altri siti di conferimento dell’isola. Il sindaco Lucio Greco, l’assessore Grazia Robilatte, il vicesindaco Terenziano Di Stefano e il dirigente Orazio Marino, attendono che dalla Provincia possa arrivare l’ordinanza d’urgenza che autorizzi la ripresa dell’impianto di trattamento meccanico biologico mobile. Non ci sono ancora le condizioni, infatti, per avviare il nuovo Tmb. “La situazione potrebbe cambiare anche nell’arco di poche ore – spiega l’assessore Robilatte – ma abbiamo comunque deciso di avvisare l’intera cittadinanza. Fino a quando non verrà autorizzato il Tmb mobile, non verrà raccolta la frazione indifferenziata e non ci sarà il passaggio degli operatori”.