Salute, al via la nuova campagna di Bayer #UnaStagioneDiConsigli

MILANO (ITALPRESS) – Una Stagione di Consigli, per essere al tuo fianco quando serve: è così che Bayer ha deciso di aprire una conversazione su buone pratiche per rimanere in salute, parlando di raffreddori, influenze, Covid-19 e attualità.La campagna si pone l’obiettivo di creare consapevolezza sui temi influenzali e sulle problematiche legate al Covid-19, e non solo, grazie a una originale serie di cinque fumetti in cui riconosciamo tra i protagonisti una tipica famiglia italiana, composta da mamma, papà e due figli, e Sally. Proprio quest’ultima sarà la mascotte della campagna in grado di rispondere con semplicità e immediatezza alcuni comuni dubbi sulla nostra salute. L’iniziativa vive sulla pagina Facebook Una Stagione di Consigli e sul profilo Instagram di BayerItalia. Su entrambe le piattaforme saranno presentati da oggi e per le prossime settimane, gli argomenti di conversazione dei membri della famiglia e il punto di vista di Sally, fidata consigliera. Dagli sketch dei fumetti si arriverà alla pagina web della campagna, fil rouge tra i diversi canali di comunicazione. Qui una serie di autorevoli apporfondimenti sviluppati da Bayer in collaborazione con il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi (MI), aiuteranno i lettori a chiarire i temi, sfatare miti e navigare tra le tante informazioni sulla pandemia in corso.Il supporto di Sally sarà essenziale per risolvere dubbi e offrire risposte a curiosità sempre più diffuse: cosa succede al nostro corpo quando entriamo in contatto con un virus o un batterio? Come mai presentiamo determinati sintomi? Ma anche: quali sono gli accorgimenti che dobbiamo mettere in pratica per riprenderci dai sintomi post Covid-19? Come abbiamo affrontato le pandemie del passato, riusciremo a limitare il virus con queste stesse misure?Il progetto approfondisce le questioni e i quesiti che gli italiani affrontano ormai quotidianamente, trasformando i fumetti di Una Stagione di Consigli in una vera e propria campagna educazionale aperta a tutti. I fumetti protagonisti della campagna edutainment vivono attraverso le storie, i colori e la simpatia dei personaggi disegnati per l’occasione dallo studio Dadomani.(ITALPRESS).