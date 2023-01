“Salva-conti” dell’opposizione, scadenze precise sugli atti: interrogazione per verifica

Gela. Una settimana fa, la deliberazione “salva conti” dell’opposizione è stata approvata dall’aula consiliare, a conclusione di un lungo dibattito. Il gruppo che non appoggia il sindaco Lucio Greco ha voluto fortemente portare la proposta al civico consesso, entro il termine previsto dalla normativa, a seguito della segnalazione attivata dal dirigente ad interim al bilancio. In assenza di correttivi e di atti finanziari, l’opposizione si è mossa in contropiede. Adesso, l’esigenza, anche politica, è verificare se gli impegni saranno rispettati dal sindaco e dalla sua giunta. La commissione bilancio (che ha voluto l’emendamento con date e precisi passaggi) sta predisponendo un’interrogazione da presentare nel corso della prossima seduta di question time. Nel “pacchetto” approvato dal consiglio comunale, si prevedono appunto scadenze precise per l’amministrazione. Entro il 6 febbraio è indicata la conclusione dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi. Per il 28 febbraio, invece, l’amministrazione è invitata a far pervenire il rendiconto.