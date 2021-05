Salvarono due donne e un bambino, “onorificenze ai bagnini e riparta servizio”

“Ci siamo detti soddisfatti della risposta fornita dal vicesindaco – spiega Scerra – però, ho sollecitato affinché i riconoscimenti arrivino entro maggio, che è anche un mese Mariano. Soprattutto, il valore dimostrato da questi quattro assistenti ai bagnanti, dovrebbe far capire all’amministrazione comunale che il servizio di salvataggio nelle spiagge locali deve essere attivato in tempo, almeno entro metà giugno, e non ad agosto, come è spesso capitato. In molti casi, a rischio c’è la vita delle persone”.