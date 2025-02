Salvini “Chat non mi appassionano, sto bene in maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Le chat non mi appassionano, ho le spalle larghe, quando si critica un movimento straordinario come la Lega mi dà fastidio. Abbiamo qualche decennio di storia, lascio giudicare ai cittadini o meno”. Lo ha detto il vicepremier, ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa sulla proposta della Lega sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. “Non mi permetterei di commentare le vicende di qualcuno altro. Sicuramente questi sgradevoli epiteti hanno un peso, ma sono riferiti al passato, se fossero fatti domani avrebbero un altro peso, io mi trovo molto bene in questa maggioranza”, ha aggiunto. “Le chat di Fratelli d’Italia? Non sono permaloso, se c’è qualcosa che risale al passato è di pessimo gusto, ma si parla del passato, un’altra cosa sarebbero certe considerazioni fatte da alleati. Non sono permaloso, mi interessa oggi portare a casa risultati concreti, posso stare antipatico o simpatico”, ha concluso Salvini.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-