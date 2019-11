SALVINI “GRILLO E DI MAIO HANNO RUBATO UN SOGNO A MILIONI DI ITALIANI”

ROMA (ITALPRESS) – “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal PD. Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a proseguire sulla via del cambiamento, in Italia e in Europa. Mai col PD, la coerenza prima di tutto”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.

(ITALPRESS).