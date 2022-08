Salvini in città, il leader leghista “inaugura” la campagna elettorale: martedì in visita

Gela. È il primo esponente di rilievo nazionale che arriva in città, nel pieno della campagna elettorale per le politiche di fine settembre. La prossima settimana, martedì mattina, il leader leghista Matteo Salvini sarà in visita. I responsabili locali del partito, ad iniziare dal consigliere comunale Emanuele Alabiso, hanno voluto organizzare una tappa locale. Il partito, ora coordinato da Raffaele Carfi’, mantiene stretti rapporti con i dirigenti nazionali. Salvini si recherà probabilmente anche alla mostra sul mito di Ulisse, per poi dedicarsi ai sostenitori. I salviniani hanno ufficializzato la loro lista per l’Ars e il gruppo locale ha scelto il medico Roberto Alabiso. Di recente, in città si erano visti il vicesegretario federale Andrea Crippa e il parlamentare nazionale Alessandro Pagano.