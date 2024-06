Salvini “Lega viva e vivace. Bossi vota un altro partito? Stranezze”

MILANO (ITALPRESS) – “L’aria in Europa è assolutamente positiva.Abbiamo in settimana appuntamento con gli alleati del gruppo della Lega per fare il punto della situazione. Ho fatto i complimenti a Marine Le Pen e Jordan Bardella. Ho messaggiato con Giorgia facendole i complimenti. E ringrazio la comunità della Lega: era da un anno che tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando il risultato delle elezioni europee. “Domani mattina sentirò gli alleati in Europa. Spero che il centrodestra sia unito in Europa. Spero in un centrodestra compatto in Europa, senza fare accordi al ribasso colloquiando con i socialisti”, ha aggiunto Salvini. “Non vorrei che ci fossero 5 anni di Von der Leyen bis”. “Siamo vivi e vivaci – ha ribadito -. Certo, con alcune stranezze, come l’ex segretario che il giorno del voto dice che vota un altro partito. Diciamo che anche le condizioni interne non sempre sono state comode, però i leghisti ci hanno messo l’anima”.- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).