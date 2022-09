Salvini “Sulla lista dei ministri aspetto il voto degli italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Occorre un decreto urgente per bloccare gli aumenti delle bollette. Il primo decreto del nuovo governo, al di là della modifica della Costituzione che prevede due o tre anni di tempo, sarà bloccare gli aumenti delle bollette. Giorgia ha ragione a pensare al futuro e comunque la Costituzione, visto che è la Carta di tutti, dovrà coinvolgere tutti in sede di revisione. Detto questo, l’emergenza per gli italiani in questo momento sono tasse e bollette e su questo bisogna concentrarsi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital, in risposta a una domanda sulle parole di Giorgia Meloni in merito alla modifica della Costituzione.Per quanto riguarda la lista dei ministri “aspetto il voto vero degli italiani”, ha affermato Salvini. “Poi ovviamente – ha continuato – ho idee su chi può fare cosa. Alcuni temi sono particolarmente cari alla Lega. Penso ai temi dell’agricoltura e della pesca, di cui ci siamo occupati in passato, e a quello della disabilità”. Però, ha aggiunto, “per rispetto di chi sta per andare a votare non faccio liste”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-