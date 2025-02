Salvo Bianca si supera: nuovo record italiano FISDIR nei 60 metri ostacoli

Ennesimo traguardo di altissimo livello per il locale, che solo lo scorso giugno ottenne due medaglie d’argento ai Campionati Europei in Svezia nei 110 metri ostacoli e nel salto in lungo. Tutti risultati frutto di un lavoro minuzioso e costante da parte di Bianca, che trova sempre il modo di distinguersi anche in palcoscenici di caratura internazionale.