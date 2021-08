Sammito: “Consiglio e giunta lavorano per la città, Regionali? A precise condizioni”

Non sono mancate visioni discordanti, anche nel rapporto con la maggioranza e con il sindaco Lucio Greco. “Le tensioni ci sono state, non le nego – continua – ma sono normali. In politica, ci stanno. Il sindaco? Il rapporto è ottimo. Sono legato a lui ormai da anni e non ci sono mai stati problemi. Dopo le divergenze, abbiamo sempre chiarito e si prosegue. Avviene anche nelle famiglie. L’obiettivo rimane sempre la città. Liti e scontri non interessano a nessuno. Ciò che importa agli elettori è avere risultati, quindi atti concreti”. Proprio sugli “atti concreti”, richiamati da Sammito, pare che passi una buona fetta del suo impegno, in vista delle regionali del prossimo anno. Il presidente ha quasi ufficializzato la scelta di presentarsi al nastro di partenza, ma condizioni politiche non ne mancano. L’area di riferimento è sempre quella di Forza Italia, pur in assenza di un’adesione ufficiale. Il deputato uscente Michele Mancuso ha spiegato che l’eventuale candidatura di Sammito è da ritenersi come un importante supporto per il partito. “Ho voluto dare un segnale, anzitutto per la città – conclude – non nascondo che sto lavorando per questa candidatura. Incontro amici e sostenitori. Però, prima di tutto voglio presentarmi con risultati concreti. Se fra qualche mese, dovessimo ancora trovarci a parlare di lavori per il porto che non partono, di finanziamenti che non si sbloccano o di infrastrutture ferme, allora sarei in difficoltà. Voglio competere per vincere, ma anzitutto la città deve avere ciò che gli spetta di diritto”. Il ruolo politico di Sammito, sicuramente continua ad essere importante per una maggioranza che ha nel gruppo del sindaco lo schieramento, al momento, più consistente.