Sammito: “Nuova videosorveglianza passo importante, bisogna debellare atti criminali”

Gela. La gara assegnata per la fornitura dei sistemi necessari all’installazione del nuovo impianto comunale di videosorveglianza è vista come un segnale sicuramente positivo, anche dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. “Devo dire che il sindaco, l’assessore, il rup e tutti i tecnici hanno fatto un ottimo lavoro. E’ stata una risposta decisa, anche rispetto a quanto sta accadendo, con gli attentati incendiari che sono ritornati a preoccupare tutta la città. Deve essere un segnale verso chi ancora oggi si ostina ad intimidire la parte sana della città”, dice il presidente. Per Sammito, il nuovo sistema di videosorveglianza, che consentirà di monitorare diverse zone strategiche della città, testimonia come ci sia l’assoluta volontà di debellare atti delinquenziali, che ancora oggi provocano danni e innestano la paura.