Sammito: “Per la difesa delle donne c’è ancora molto da fare, denunciare ogni violenza”

Gela. “Fare quadrato, in difesa delle donne vittime di violenza”. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito spiega che su questo drammatico versante c’è ancora molto da fare, ma le istituzioni devono rafforzare il tessuto difensivo. “Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non ci ricorda solo che la violenza, in qualsiasi sua forma – dice Sammito – non è amore, ma ci ricorda che ancora molto c’è da fare sul piano sociale e politico e ci ricorda che temi come il rispetto della donna, la tutela della donna, la scelta di essere dalla sua parte e quindi di stigmatizzare con ferocia, qualsiasi atto di violenza compiuto a suo danno, meritano sempre un’attenzione centrale”. L’appello di Sammito è rivolto alle istituzioni ma anche a chi la violenza la subisce quotidianamente.