Sammito: “Siamo vicini al popolo ucraino, la guerra è sempre una follia”

Gela. “Come presidente del consiglio comunale e a nome di tutta l’assise civica, non posso che dirmi vicino al popolo ucraino, in questi giorni di tragedia. Siamo contrari ad ogni guerra e la condanniamo fermamente”. Il presidente Salvatore Sammito ha deciso di rendere pubblico un appello su quanto sta accadendo in Ucraina, a seguito dell’attacco russo. “Quelle che arrivano dall’Ucraina sono immagini inaccettabili – aggiunge – come istituzione ci sentiamo vicini a chi sta soffrendo e a chi sta già piangendo i propri morti. Non possono esserci giustificazioni per un attacco che crea solo distruzione e morte. Basta guerre e si torni al dialogo, costruttivo e nell’interesse dei popoli”.