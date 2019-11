Sammito, “su Patto Sud consiglio comunale con Falcone…adesione a Fi? Rimango civico”

Gela. “Non abbiamo partecipato alla convention organizzata dall’assessore regionale Marco Falcone per discutere di un’adesione a Forza Italia. C’è un rapporto personale che mi lega all’assessore e mi ha chiesto di intervenire sulla questione delle autonomie locali”. Dall’evento forzista, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ritorna con l’intenzione di approfondire il caso degli investimenti tagliati. “Nell’arco, al massimo, dei prossimi quindici giorni, convocherò una seduta ordinaria di consiglio comunale e al primo punto all’ordine del giorno inserirò la questione dei finanziamenti – dice ancora – l’assessore Falcone mi ha assicurato che sarà presente in aula, così da dare vita ad un dibattito aperto. Bisogna fare chiarezza su questa vicenda. Ad oggi, sono state dette troppe cose, in contraddizione tra loro. La seduta con Falcone non esclude quella da convocare a Palermo, come chiesto dall’opposizione”. A Viagrande, dove si è tenuta la convention forzista, c’era anche il consigliere di “Un’Altra Gela” Romina Morselli. L’ex dem e il presidente del consiglio comunale sono tra i punti di riferimento del gruppo politico che ruota intorno al sindaco Lucio Greco. Falcone, negli ultimi giorni, ha tentato di ridimensionare le polemiche, montate dopo il provvedimento di definanziamento, firmato dal collega di governo Mimmo Turano. Le loro sono versioni agli antipodi. Per Turano, riferimento dell’Udc, l’amministrazione comunale deve iniziare ad accelerare, almeno sui progetti ancora finanziati, così da non perdere altri treni. Secondo l’assessore alle attività produttive, il definanziamento dei trentatré milioni di euro non è più recuperabile. Falcone, assessore forzista che inevitabilmente cerca di tirare acqua al mulino dell’alleato Lucio Greco, ritiene invece che nulla sia perso. “Ho scelto di aprire il consiglio alla partecipazione dell’assessore Falcone – aggiunge Sammito – perché è il suo settore che gestisce le procedure relative alle infrastrutture e ai progetti che ricadono sul territorio”.