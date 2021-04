Sammito: “Tensioni? La città aspetta risposte, altrimenti si allontanerà ancora di più”

Gela. La tensione all’interno della maggioranza c’è e si sente tutta. Ieri, il sindaco Lucio Greco, particolarmente toccato dagli attacchi dei suoi stessi alleati, ha parlato di “traditori” che starebbero alzando il tiro solo per esercitare un “potere di ricatto”. Parole molto pesanti, soprattutto perché rivolte a chi sta ancora nell’alleanza che lo sostiene. Il clima politico sta diventando sempre più pesante e se ne è accorto il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Pur facendo parte del gruppo di “Un’Altra Gela”, quello del sindaco Lucio Greco, il presidente non sembra voler prendere posizione, ma teme che quanto sta accadendo incida ancora di più sull’idea che la città ha della politica e di chi è chiamato ad amministrare. “Le contestazioni politiche che, nell’ultimo periodo, arrivano dalla maggioranza e dall’opposizione, ma anche dal primo cittadino – dice – hanno come conseguenza finale quella di allontanarci tutti dalla città, intesa come centro dove vivono cittadini e quindi persone che, giornalmente, dalla politica si aspettano risposte. Non si può negare che in questo momento il dibattito politico si è fatto teso e questo non giova al territorio”. Per Sammito, sarebbe invece necessario evitare di rompere il fronte e riaprire un dialogo vero, anche con la città.