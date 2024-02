Samuele Palumbo e il suo violino incantano il pubblico gelese, un’esibizione da talento vero

Gela. Il talento del violino Samuele Palumbo ha incantato il pubblico intervenuto al teatro “Antidoto” di Macchitella. Dai classici di sempre a brani di innovazione, Samuele, vincitore di “Tu si que vales”, non ha tradito le aspettative. Ha tutte le carte in regola per affermarsi a livello nazionale e internazionale, nonostante la giovane età. Un fenomeno accompagnato da musicisti di livello. Dario Ammirata, Sergio Calì, Giuseppe Ricotta e Carmelo Pinzone, non si sono risparmiati. Samuele ha scelto di lanciare la sua tournée, con una delle prime date in città, questa sera. Sarà anche a Casa Sanremo, ospite di una radio italiana a New York. E’ stato omaggiato dal presidente del Rotary, Silvio Scichilone. Intensa la partecipazione della madre, Monica Emmanuello, che gli ha trasmesso l’amore viscerale per la musica. “Senza musica non ci sarebbe vita”, ha detto Samuele.