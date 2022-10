San Giacomo, comitato al lavoro per pulire la piazza: “Con noi la comunità romena”

Gela. Ancora una volta chi vive a San Giacomo si è messo in prima fila, per le attività di pulizia. Il comitato di quartiere ha trovato un supporto importante dalla comunità romena che ormai da tempo è parte integrante del quartiere. L’area antistante la chiesa è stata ripulita. Scope e palette per la raccolta e tutti hanno dato una mano per garantire una pulizia, che invece non viene assicurata periodicamente dal servizio rifiuti comunale.