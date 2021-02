San Valentino al tempo del covid, tra restrizioni e tradizioni

Alle tradizionali rose rosse e peluche quest’anno si aggiungono anche soluzioni alternative così da rendere speciale il piccolo pensiero per la propria dolce metà. Come evidenziato dal commerciante del centro storico, Nicolò Martines, la tendenza di quest’anno sono i teddy, acquistati come regalo non solo per le proprie fidanzate, ma anche per la moglie e la figlia. “Nonostante gli acquisti contenuti che abbiamo registrato quest’anno – evidenzia la fiorista, Rosaria Placenti – la tradizionale rosa rossa resta la più gettonata a cui associare teddy, peluche e palloncini. Una novità per il San Valentino del 2021 – continua la fiorista – sono le scatole contenenti gadget o fiori, in sostituzione dei tradizionali bouquet”. Il giorno di San Valentino, da sempre riservato a chi ha già trovato la propria anima gemella, in realtà è la festa degli innamorati e, un po’ tutti, anche se segretamente, siamo di qualcuno innamorati. Non sarà forse come lo immaginavamo, ma il San Valentino del 2021 potrà comunque essere un giorno memorabile non solo per chi ha già trovato la sua dolce metà, ma anche per chi è ancora un cuore dolcemente solitario.