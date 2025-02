San Valentino, tempo e attenzioni i regali lowcost preferiti dai cittadini

Gela. Ogni anno, il 14 febbraio, il mondo si tinge di rosso e di cuori per celebrare San Valentino, la festa degli innamorati. Tra cene a lume di candela, mazzi di fiori e cioccolatini, questa giornata rappresenta un’occasione speciale per celebrare l’amore in tutte le sue forme. Ma qual è il vero significato di questa festa?

Se un tempo la festa era un’occasione per esprimere i propri sentimenti con lettere e poesie, oggi è diventata una macchina commerciale ben oliata. Secondo le stime, nel solo periodo di San Valentino si spendono miliardi di euro in regali, cene e viaggi romantici. Le vetrine dei negozi si riempiono di peluche, gioielli e confezioni di cioccolatini, e i ristoranti registrano il tutto esaurito.

In città si è abbassata l’eta in cui i giovani innamorati donano qualcosa al parner,a testimoniarlo sono i commercianti che in questo periodo hanno il boom di richieste-

Per chi vuole vivere questa giornata in modo più personale e significativo, esistono tante alternative ai classici regali. Scrivere una lettera d’amore, cucinare insieme, fare una passeggiata romantica o semplicemente trascorrere del tempo di qualità con il proprio partner può essere più prezioso di un regalo costoso.