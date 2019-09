Sangue, risse e spedizioni punitive, gli stiddari pretendevano rispetto: “Massacrammu a tutti”

Gela. “Massacrammu a tutti”. Il controllo del territorio sarebbe stato essenziale per gli stiddari. I capi non si sarebbero mai tirati indietro dall’intervenire a difesa di affiliati e fiancheggiatori. Risse, spedizioni punitive, addirittura deliberate aggressioni ai danni di chi non gli avrebbe portato il giusto rispetto. E’ lungo l’elenco degli episodi ricostruiti dai poliziotti della mobile di Caltanissetta e dai pm della Dda nissena. Tra i più attivi, ci sarebbe stato sicuramente Bruno Di Giacomo. Il capo era sempre pronto a difendere gli interessi del gruppo. In alcuni casi, chi gli mancava di rispetto poteva ritrovarsi con diverse ferite da taglio, come capitò a due operai, impegnati in cantieri a Settefarine. Qualche parola di troppo e Di Giacomo avrebbe tirato fuori una lama, ferendoli. Ad un autotrasportatore, invece, la “lezione” Di Giacomo la impartì direttamente sul suo camion, nella zona di via Venezia. L’uomo si era limitato a chiedere al presunto capo degli stiddari di spostare l’automobile, consentendogli una manovra più semplice. Infastidito dalle richieste, Bruno Di Giacomo gli avrebbe letteralmente aperto la testa, dopo un violento pestaggio. Alla vittima venne consigliato di non denunciare quanto accaduto. Secondo gli investigatori, inoltre, ci sarebbero stati gli stiddari dietro a diverse risse, scoppiate nei luoghi della movida. Chi si permetteva di replicare, veniva preso di mira e le spedizioni punitive potevano toccare anche le famiglie dei rivali. Un quadro inquietante.