Sanità a singhiozzo, solo un ausiliario per il gruppo operatorio

Il bilancio per gli operatori sanitari è disarmante, costretti ad attendere dal 2018 mensilità effettuate e mai retribuite. Secondo voci di corsia, entrambi gli ausiliari che prestano servizio presso il gruppo operatorio dell’ospedale di via Palazzi sarebbero stati costretti a rimanere a casa per conseguenze da stress da lavoro.

Il problema sfocerebbe in ritardi della normale attività programmatica delle diverse unità operative e del blocco, nel caso della Chirurgia.