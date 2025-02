Sanità depotenziata, Asp nomina commissioni per i concorsi: Di Stefano, “saremo sempre attenti”

Gela. Nuovi innesti per la sanità locale, in grave difficoltà, dovrebbero arrivare dai concorsi indetti da Asp che ha provveduto alla nomina delle commissioni. “L’ufficializzazione delle nomine per le commissioni esaminatrici del concorso dell’Asp di Caltanissetta rappresenta un significativo progresso per il nostro territorio, infondendo fiducia e trasparenza in un processo atteso da tempo. Questo tema – dice il sindaco Di Stefano – è stato affrontato durante l’incontro della scorsa settimana con l’assessore regionale alla salute, Daniela Faraoni, che ha firmato tutti i documenti necessari per la costituzione delle commissioni, permettendo così l’avvio delle procedure concorsuali”.