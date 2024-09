Sanità, Iacolino “So da dove siamo partiti, il mio lavoro è apprezzato”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ appena trascorsa una settimana ricca di sollecitazioni. Ho preferito il lavoro, come sempre. Mi conforta sapere che è apprezzato e lo è specialmente da parte di chi ha titolo e conoscenze del sistema sanitario e della attività concretamente svolte per poterlo giudicare”. Lo scrive su Facebook Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica della Regione Siciliana. “Non immaginavo tanto interesse per la mia persona. Anche da parte di chi avrebbe fatto bene a tacere – sottolinea -. So da dove siamo partiti al mio insediamento nel maggio dell’anno scorso con il palazzo di piazza Ottavio Ziino preso d’assalto da sindacalisti del pubblico e del privato convenzionato ed i risultati nel frattempo raggiunti”. “Mi preparo per domani: mi aspetta la prima di tre giornate dedicate a fare il punto con i 18 direttori generali delle aziende sanitarie sullo stato di attuazione del Pnrr per potenziare e modernizzare il sistema regionale dell’assistenza sanitaria territoriale in linea con le direttive del Presidente Schifani”, conclude Iacolino.

