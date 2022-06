Sanità locale in coma profondo, Giudice: “Fuori la politica, basta passerelle”

Gela. Troppa campagna elettorale e pochissimi fatti e ora anche lo stop alla rianimazione all’ospedale “Vittorio Emanuele”, così come abbiamo riferito ieri. Per il consigliere indipendente Paola Giudice, la politica è assente mentre le scelte a danno della città si susseguono. “Comprendo che si è aperta la campagna elettorale per le regionali, continuo a non comprendere il livello di demagogia, retorica e populismo che aleggia su temi cruciali che interessano tutti i cittadini e due, tra le tante questioni aperte, sono la pulizia della città e il buon funzionamento della sanità pubblica. Chi è deputato a risolvere i problemi – dice Giudice usando anche espressioni piuttosto precise e rivolte ai rappresentanti istituzionali locali – in questi decenni ha fatto finta di affrontarli diramando solo qualche comunicato stampa di circostanza. È notizia di ieri che all’ospedale “Vittorio Emanuele” è fuori funzione il reparto di rianimazione, tra i più delicati, anzi il più prezioso e se esiste deve funzionare dato che in rianimazione vanno i pazienti che hanno subito un intervento delicato o che, per mille altre ragioni o per eventi non programmati, rischiano la vita e solo la degenza in rianimazione può salvarli”.