Sanità locale, Trainito: “Sorpreso da parole del segretario Pd, ma ora basta polemiche”

Gela. “Non è il tempo delle polemiche, ma bisogna dare tutti un contributo, soprattutto davanti alla pandemia”. Non usa toni da sfida politica, il presidente della commissione consiliare sanità, Rosario Trainito. Con i numeri del contagio in netto aumento, spiega che “la pandemia ha sicuramente spostato la panoramica sugli Hub e la priorità di oggi è il vaccino”. Il presidente della commissione è da sempre un fautore della vaccinazione di massa, nel tentativo di arginare un contagio, che in città è tornato a farsi sentire, in maniera ancora più preoccupante. Il consigliere, però, non è affatto d’accordo con la posizione del Pd, che considera la sanità locale, praticamente all’anno zero, e ha duramente contestato le posizioni del deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso. “Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni fatte dal segretario cittadino del Pd. È risaputo – dice – che l’ex governo regionale non ha dato nessun tipo di risorse al nostro ospedale e che le carenze e le emergenze dei nosocomi si riscontrano, purtroppo, in tutto il territorio regionale. Questo vale anche per la mancanza di medici. Oggi, l’Asp ha assunto più di settanta infermieri e tanti operatori socio sanitari e bandisce ogni settimana posti per medici e operatori. Il mancato riscontro da parte di tanti medici comporta problemi per l’operatività delle strutture”. Trainito rinnova l’invito a tutti.