Sanità, sit-in per un centro autistico

Gela. Sit-in di protesta questa mattina, di fronte gli uffici dell’Asp di via Madonna del Rosario, per chiedere l’attivazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali con particolare riferimento ad un centro diurno per gli autistici. Molti gli utenti che hanno preso parte alla protesta, i quali lamentano una carenza di attenzione e cura nei confronti dei giovani diversamente abili i quali, ormai da più di 30 anni, chiedono l’attivazione dei suddetti centri diurni sanitari per l’autismo e di quelli socio-assistenziali, oltre che la presa in carico delle famiglie. “L’iniziativa di oggi nasce dalla associazione Amautismo, che da anni rivendica a Gela l’apertura dei centri diurni – dice il presidente della consulta disabili Livio Aliotta – noi, a differenza di tante altre città d’Italia, abbiamo il problema riguardante molti ragazzi diversamente abili che, finita la scuola, sono totalmente a carico delle famiglie. Per questo motivo, chiediamo l’attivazione dei centri che aiuterebbero i ragazzi ad inserirsi anche nel mondo del lavoro, cosa che, allo stato attuale, non avviene”.