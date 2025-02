Sanremo 2025, tanta curiosita’ per la 75° edizione del festival

Gela. Mancano poche ore al debutto della 75edizione del festival della canzone italiana di Sanremo che è ormai diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani. Per una settimana ci si trasformai in critici musicali ed esperti di moda. Abbiamo chiesto ai cittadini se vedranno il festival e se hanno gia un cantante preferito. In molti vedranno tutti gli appuntamenti del festival e sono molto incuriositi dalle dinamiche che si sono sviluppate attorno ad esso. Tante anche le aspettative su Carlo conti che che aveva già condotto il festival dal 2015 al 2017e che torna per la quinta volta sul palco dell’Ariston come padrone di casa e direttore artistico .

Con Sanremo 2025, si torna alle 3 gare separate e altrettanti premi.

Per la serata delle Cover, o dei duetti c’è inoltre un’altra novità: la possibilità di abbinata anche tra cantanti in gara. Un’opportunità che è stata colta, nel caso specifico, dalle inedite coppie formate da Noemi e Tony Effe, Achille Lauro con Elodie e Rkomi con Francesca Michielin.

Le Giurie saranno invece coinvolte in maniera diversa, a seconda delle varie serate, per la gara dei Big che dopo il ritiro di Emis Killa, saranno 29 visto che Carlo Conti ha deciso di non esercitare la possibilità di una sostituzione, che sarebbe stata prevista sempre dallo stesso regolamento di Sanremo 2025.