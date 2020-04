“Santa Barbara” conferma, “nostri medici hanno accertato positività paziente arrivata da ospedale”

Gela. L’arrivo della paziente poi risultata positiva al Covid, dopo il primo passaggio al “Vittorio Emanuele”, ha messo a rischio pazienti e personale della clinica “Santa Barbara”. Dalla struttura di Macchitella confermano quanto accaduto e danno merito alla prontezza dei loro medici, che hanno compreso i sintomi della donna, evitando qualsiasi forma di contagio. “Giunta al pronto soccorso del “Vittorio Emanuele” per un forte mal di pancia, la paziente non è stata sottoposta al tampone in quanto priva dei classici sintomi riconducibili al Covid 19 – fanno sapere della struttura privata – in conformità agli accordi siglati fra le due strutture ospedaliere, la donna è stata trasferita al “Santabarbara Hospital”, che da circa un mese ha predisposto trenta posti letto proprio per accogliere i degenti non covid provenienti dal “Vittorio Emanuele”, unico covid center della città. Arrivata al Santabarbara, la paziente è stata subito visitata dagli specialisti di medicina generale che, insospettiti da alcuni sintomi, hanno deciso di effettuare il test sierologico per il coronavirus. Risultata positiva al Covid, è stata immediatamente rimandata al Vittorio Emanuele. La donna, pertanto, non ha avuto accesso ai reparti del Santabarbara e non è entrata in contatto con i pazienti lì ricoverati”. I medici in servizio a Macchitella hanno approfondito quei sintomi che inizialmente al “Vittorio Emanuele” erano stati classificati come non Covid.