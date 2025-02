Sant’Agata per le donne operate al seno, celebrazione in ospedale

La cerimonia, presieduta dal cappellano padre Giuseppe Siracusa rappresenta non solo un momento di preghiera, ma anche di sostegno e condivisione. L’iniziativa è stata pensata per dare forza e conforto alle donne che, affrontando sfide legate alla loro salute, hanno bisogno di ritrovare un senso di appartenenza e speranza nella comunità. La scelta della cappella dell’Ospedale Vittorio Emanuele come sede della celebrazione sottolinea l’importanza del legame tra spiritualità e cura, offrendo un ambiente sereno e accogliente dove riflettere sulla forza interiore necessaria per superare momenti difficili. L’iniziativa si configura come un importante strumento di sostegno, in un’epoca in cui le sfide legate alla salute richiedono non solo cure mediche, ma anche un solido appoggio emotivo e spirituale. La presenza dei sacerdoti e dei rappresentanti dell’ADOS Italia Gela O.d.V. testimonia l’impegno concreto della comunità nel voler offrire una rete di sostegno a chi ha vissuto momenti di grande difficoltà.