Sapore di cambiamento: le nuove abitudini che ti servono nel 2021 (hai ancora tempo)

La checklist dei cambiamenti in vista del 2021 è ancora lì, immacolata: le nuove abitudini tardano ad arrivare, e il calendario comincia a denunciare un certo ritardo di programmazione. Quali possono essere i metodi per cambiare abitudini in questo anno così peculiare, tra vaccini e pandemia ancora in atto?

Cerchiamo di fare chiarezza e definire prima di tutto le nuove abitudini, e poi qualche tecnica per favorire l’innesto di una nuova quotidianità, magari sana e in grado di migliorare il nostro mindset.

Regole auree, che valgono in ufficio, in smart working o in attesa di sistemazione lavorativa: le abitudini positive vanno curate e piantate, ci vuole tempo, per poi trovare i frutti più in là, in termini di qualità della vita e perché no, perfino economici.

Le abitudini da cambiare: consigli per farlo in fretta

Cambiare vecchie abitudini è spesso complicato: associamo a gesti rituali una certa dose di serenità, anche solo ritrovare una routine spesso aiuta ad entrare in uno stato di maggior tranquillità.

Cambiare le abitudini è possibile, ma bisogna prendere coscienza del fatto che il percorso potrebbe essere lungo, specialmente se si comincia con poca determinazione. Un primo consiglio? Meglio trovare un obiettivo concreto. Se si vuole smettere di fumare si può decidere di passare alle e-cig. Piccolo suggerimento: si possono associare allo svapo liquidi per la sigaretta elettronica dal sapore gradevole, ad esempio su Internet si possono trovare aromi di vario tipo, dal mentolo, alla vaniglia, al mango misto albicocca. In questo modo il cambiamento avrà un gusto piacevole, un ottimo trucchetto per renderlo stabile.

Meglio procedere per gradi: se si decide di optare per un’alimentazione vegana, ad esempio, ci sono tantissimi alimenti che ricordano la carne, dagli hamburger alle polpette, un ottimo modo per evitare di tornare al precedente regime alimentare in poche settimane. Se si decide di affrontare una maratona, difficilmente si riuscirà a percorrere la distanza desiderata sin da subito: un allenamento graduale – fisico in questo senso, ma anche mentale – aiuta a raggiungere prima l’obiettivo.