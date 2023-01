Sarri “All’Olimpico vedremo la migliore versione del Milan”

ROMA (ITALPRESS) – “Domani vedremo la miglior versione del Milan. Non bisogna essere superficiali, affrontiamo una squadra forte, con individualità di alto livello, che ha perso un derby e sarà quindi più motivata del solito. Dobbiamo avere la consapevolezza delle difficoltà, ma vogliamo sfruttare le opportunità che avremo”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia del big match contro il Milan all’Olimpico. Tra gli ex della gara c’è Alessio Romagnoli: “Alessio è un giocatore di altissimo livello dal punto di vista tattico, è un giocatore adatto a come intendiamo noi muoverci in fase difensiva. Ha preso in mano la linea e la guida con attenzione e applicazione”, ha spiegato Sarri. “Mercato? Non mi interessa. Posso solo recuperare Immobile nel più breve tempo possibile, nelle prossime 48 ore si sottoporrà ai controlli, lui ha buone sensazioni e speriamo che vengano confermate dagli esami strumentali”, ha aggiunto il mister toscano. Che preferisce non pensare, in chiave Champions, alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus: “E’ una situazione in evoluzione, non dobbiamo pensarci. Ieri ho visto due squadre molto forti, quindi la situazione rimane la stessa. L’obiettivo è dare il 100%, non ho sentito nessun commento da parte dei 25 giocatori su quanto è accaduto. E’ una situazione ininfluente per noi”. – foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).